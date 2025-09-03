Propalestinski demonstranti prekinuli 11. etapu Vuelte

Ovogodišnja 11. etapa biciklističke trke Vuelta, koja je vožena kroz Bilbao, prekinuta je danas zbog masovnih protesta protiv učešća ekipe Izrael Premijer Teh u ovoj Gran tur trci.

Etapa je prekinuta pošto su demonstranti pokušali da blokiraju prilazak ciljnoj ravnini. Ovo je treći put da propalestinski demonstranti prekidaju etapu Vuelte, nakon incidenta na prošlonedeljnom hronometru i tokom jučerašnje 10. etape.

Organizatori su se odlučili da zbog pokušaja blokade etapu skrate za tri kilometra, kao i da u ovoj etapi neće biti pobednika.

Protesti u Bilbau događaju se u trenutku izraelskih napada na Pojas Gaze, sa ciljem da se sa Vuelte izbaci Izrael Premijer Teh, ekipa koja je povezana sa vlastima u Jerusalimu.

Etapa će se bodovati za ukupni poredak, a privremeni rezultati govore da crvena majica namenjena najboljem u generalnom plasmanu pripada Dancu Jonasu Vingegoru u vremenu od 37 sati, 33 minuta i 52 sekunde.

Drugo mesto u ukupnom poretku zauzima Portugalac Žoao Almeida sa 52 sekunde zaostatka, a treći je Britanac Tom Pidkok sa 56 sekundi zaostatka za Vingegorom.

Sutra je na programu brdska etapa, duga 143 kilometra, od Lareda do Los Korales de Bueljne.

(Beta)

