Provokacija poznatog voditelja iz SAD posle trijumfa „orlova“ (video, foto)

Kevin Klensi je ime i prezime koje je do četvrtka bilo nepoznato u našoj zemlji, a nakon poraza SAD od Srbije sa 94:89 na Svetskom prvenstvu, pomenuti radio voditelj je odlučio da na prividno „duhovit“ način prokometariše pobedu „orlova“.

If you were planning to wake up early for Team USA, just go ahead and slam that snooze button. pic.twitter.com/Ysev7674hH — Chris Forsberg (@ChrisForsberg_) September 12, 2019

Jedna od njegovih sportskih kolega je objavio tvit na kome je slika sa kraja prve četvrtine (koju su „orlovi“ rešili rezultatom 32:7) uz komentar:

– Ako ste planirali da se budite rano zbog američke reprezentacije, samo nastavite i pritisnite to dugme za odlaganje alarma – napisao je Kris Forsberg nezadovoljan igrom izabranika Grega Popoviča.

To je bio povod za prvi „izliv duhovitosti“ Klensija koji je napisao:

– Izgubili smo od Srbije u košarci?? Da li uopšte imaju hranu u Srbiji?

​Sasvim očekivano su stigli brojni odgovori naših sunarodnika koji su imali šta da kažu Amerikancu za ovu opasku. Bilo je tu i snimaka:

​Ili nekih originalnijih odgovora:

– Jedemo Amerikance za doručak.

​Ubrzo mu je bilo jasno šta je uradio, te da mu veliki broj Srba odgovara, prenosi Blic.

Onda je usledilo samo jedno kratko zapažanje:

– Moj srpski tvit je dopreo do Srbije. Mnogo Srba me spominje kada retvituje (deli) moju objavu – napisao je tada.

Drugi „izliv duhovitosti“ je usledio kada je shvatio da ima publiku koju nije ni slutio da ikada može da privuče. Znate onu staru dobar glas daleko se čuje, a rđav još dalje. E, jedan takav je uspeo da prepliva okean i to za nekoliko minuta. Pokušao je još jednom da se našali:

– Nisam znao da imaju internet u Srbiji – napisao je Kevin.

Vrlo brzo se javio i čovek koji je verovatno najmerodavniji kada Amerikancima treba objasniti kako je to živeti u Srbiji. Ljubimac „delija“ i bek šuter Crvene zvezde Čarls Dženkins je hteo da „primiri“ sunarodnika:

– Dođavola, obaveštenja na Tviteru će ti poludeti na kratko. Usput, internet radi – napisao je kratko i jasno Dženkins.

Kevin Klensi je, zapanjen hiljadama odgovora iz Srbije, rešio da se izvini – uvredom:

​“Ok, ok, ok. Hteo bih da se izvinim Srbiji. Trebalo bi da imam više poštovanja prema ljudima koji su započeli Prvi svetski rat. Sjajan način da ubijete nadvojvodu Ferndinanda, vi, šu***. Ceo taj prostor je bio bure baruta. Poslednja stvar koja je trebalo da se desi je da vi, k*** ubijete nekog, a 16 miliona mrtvih je na kraju bilo. Baš lepo“, napisao je on.

Kevin Klensi je poznati radio voditelj, a njegova supruga je radila za neke od najvećih holivudskih filmskih giganata. Tokom 2018. godine je prijavljen Službi za zaštitu dečijih prava jer je šalio da će ćerku baciti u korpu za otpad. Zaista „duhovito“. Uz to se konstantno jadao kako mora da vodi ćerku na balet, da se nosi sa njenom nuždom, pa je govorio i da će baciti njenu odeću.

(Sputnjik)