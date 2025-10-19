Prva ATP titula za Medvedeva posle 882 dana

Ruski teniser Danil Medvedev osvojio je danas titulu na turniru u Almatiju, pošto je u finalu pobedio 41. igrača sveta Francuza Korantena Mutea posle tri seta, 7:5, 4:6, 6:3.

Medvedev, 14. teniser sveta, pobedio je posle dva sata i 29 minuta i prvi put posle 882 dana osvojio je ATP titulu.

Mute je u prvom gemu prvog seta oduzeo servis Medvedevu, koji je u osmom gemu vratio brejk i izjednačio na 4:4. Teniseri su posle toga osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 12. kada je Rus napravio novi brejk za 7:5.

I u drugom setu Mute je u prvom gemu napravio brejk, Medvedev je vratio u šestom za 3:3, ali je Francuz odmah u sedmom gemu napravio novi brejk za 4:3. On je tu prednost zadržao i izjednačio u meču.

Teniseri su u trećem setu osvajali gemove na svoje servise sve do osmog, kada je Medvedev napravio brejk i poveo 5:3. On je posle toga sačuvao gem na svoj servis i posle prve meč lopte osvojio je 21. titulu u karijeri.

Pre današnje titule, Medvedev je poslednji put trijumfovao 2023. godine na mastersu u Rimu. On je u međuvremenu gubio finala na Ju Es openu, u Pekingu, Beču, na Australijan openu, Indijan Velsu i Haleu.

Medvedev je i dalje u konkurenciji za plasman na završni ATP turnir u Torinu.

Mute je danas igrao za prvu ATP titulu.

(Beta)

