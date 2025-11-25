Prva pobeda Juventusa u Ligi šampiona ove sezone, pobede Čelsija i Dortmunda

Fudbaleri Juventusa pobedili su u Norveškoj domaći Bode Glimt 3:2, u utakmici petog kola Lige šampiona i ostvarili prvu pobedu ove sezone u takmičenju.

Bode je poveo u 27. minutu golom Olea Blombera, a izjednačio je Lois Openda u 48. minutu. Prednost Juventusu doneo je Veston Mekeni u 59. minutu, a izjednačio je Sondre Fet u 87. minutu iz jedanaesterca.

Pobedu italijanskoj ekipi doneo je Džonatan Dejvid u prvom minutu nadoknade vremena.

Fudbaler Juventusa Fabio Mireti postigao je gol u 54. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

Juventus je ostvario prvu pobedu ima šest bodova na 21. mestu na tabeli, a Bode je i dalje bez pobede i zauzima 31. mesto sa dva boda.

U sledećem kolu Juventus će 10. decembra dočekati Pafos, a Bode će u Dortmundu igrati protiv Borusije.

Fudbaleri Čelsija pobedili su večeras na svom terenu u Londonu Barselonu 3:0.

Čelsi je poveo autogolom koji je Žil Kunde postigao u 27. minutu, a drugi gol postgiao je Estevao u 55. minutu. Konačan rezultat postavio je Lijam Delap u 73. minutu.

U 24. minutu posle upotrebe VAR tehnologije poništen je gol Enca Fernandesa zbog ofsajda.

Barselona je od 44. minuta igrala sa desetoricom, nakon što je Ronald Arauho dobio drugi žuti karton.

Posle treće pobede Čelsi je peti na tabeli sa 10 bodova, a Barselona je pretrpela drugi poraz i zauzima 15. mesto na tabeli sa sedam bodova.

U šestom kolu Čelsi će 9. decembra igrati u Bergamu protiv Atalante, a Barselona će dočekati Ajntraht iz Frankfurta.

Fudbaleri Borusije iz Dortmunda pobedili su na svom terenu Viljareal 4:0.

Dvostruki strelac bio je Seru Girasi, koji je postigao golove u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena i u 54. minutu. Strelci su bili još Karem Adejemi u 59. i Danijel Svenson u petom minutu nadoknade vremena.

Fudbaleri nemačke ekipe promašili su dva penala, Girasi u 54. i Fabio Silva u 81. minutu.

Španska ekipa igrala je od sa igračem manje, pošto je Huan Fojt dobio crveni karton u 53. minutu.

Dortmund je četvrti na tabeli sa 10 bodova, a Viljareal, koji je i dalje bez pobede, zauzima 34. mesto sa jednim bodom.

U šestom kolu Borusija će 10. decembra u Dortmundu dočekati Bode, a Viljareal će na svom terenu igrati protiv Kopenhagena.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com