Prvim mečevima u karlingu počela takmičenja na Zimskim olimpijskim igrama

Prvim mečevima u karlingu, u mešovitim parovima, danas su počela takmičenja na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, dva dana pre svečanog otvaranja.

Danas su u Kortini odigrana četiri meča – mešoviti dubl Švedske je pobedio Južnu Koreju sa 10:3, Velika Britanija je bila bolja od Norveške sa 8:6, Kanada od selekcije Češke sa 10:5, dok je Švajcarska savladala Estoniju sa 9:7.

Finale mešovitog dubla u karlingu je 10. februara.

Olimpijsko zlato braniće mešoviti dubl Italije.

(Beta)

