PSG bez najboljeg na Real: Nejmara u suzama izneli sa terena (video)

PSG se lako obračunao sa Marsejom u derbiju na svom Parku Prinčeva. Utamkmica se završila rezultatom 3-0, a golove su postigli Mbapé (10′), Rolando (autogol, 27′) i Kavani (55′), međutim ta pobeda i nije nešto posebna vest u poređenju sa onim što se dogodilo u 82. minutu.

A post shared by Lionel Kásh (@lionel_kash) on Feb 25, 2018 at 9:09pm PST

Posle duela najboljeg igrača PSG-a Nejmara i gostujućeg veznog Sara, Brazilac je izvukao deblji kraj i čini se zaradio povredu zgloba koja bi ga mogla udaljiti s terena toliko da propusti utakmicu istine protiv Real Madrida u Ligi šampiona.

Neymar's status for #PSG against Real Madrid will be in question after this nasty ankle injury … pic.twitter.com/krFQTavVgG

— Goal (@goal) February 25, 2018