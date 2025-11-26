PSŽ bolji od Totenhema, Atletiko Madrid pobedio Inter

Fudbaleri Pari Sen Žermena pobedili su večeras na svom terenu u Parizu Totenhem 5:3, u petom kolu Lige šampiona.

Strelci za PSŽ bili su Vitinja u 45, 53. i iz penala u 76, Fabijan Ruis u 59. i Vilijan Pačo u 65. minutu.

Golove za Totenhem postigli su Rišarlison u 35. i Randal Kolo Muani u 50. i 72. minutu.

PSŽ je drugi sa 12 bodova, a Totenhem je na 15. mestu sa osam poena.

U narednom kolu, PSŽ će gostovati Atletik Bilbau, dok će Totenhem u Londonu dočekati Slaviju iz Praga.

Fudbaleri Atletiko Madrida su na svom terenu pobedili Inter 2:1.

Poveo je Atletiko golom Hulijana Alvaresa u devetom minutu, a izjednačenje Interu doneo je Pjotr Zjelinski pogotkom u 54. minutu.

Konaačan rezultat postavio je Hose Maria Himenes golom u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.

Atletiko je na 12. mestu sa devet bodova, a Inter je četvrti sa 12 poena.

U sledećem kolu, Atletiko će u Ajnthovenu gostovati PSV-u, dok će Inter u Milanu dočekati Liverpul.

Fudbaleri Atalante su na gostujućem terenu u Frankfurtu pobedili Ajntraht 3:0, golovima Ademola Lukmana u 60, Edersona u 62. i Šarla De Ketelere u 65. minutu.

Atalanta je na 10. mestu sa 10 poena, a Ajntraht je na 28 poziciji sa četiri boda.

U sledećem kolu, Atalanta će u Bergamu dočekati Čelsi, dok će Ajntraht gostovati Barseloni.

Fudbaleri Sportinga su na svom terenu u Lisabonu pobedili Klub Briž 3:0.

Strelci za Sporting bili su Đeovani Kenda u 24, Luis Suares u 31. i Trinkao u 70. minutu.

Sporting je osmi sa 10 bodova, a Klub Briž je na 26. mestu sa četiri poena.

U narednom kolu, Sporting će u Minhenu gostovati Bajernu, dok će Klub Briž dočekati Arsenal.

