PSŽ ubedljiv protiv Atalante, Inter na gostovanju savladao Ajaks u LŠ

Fudbaleri Pari Sen Žermena, aktuelni prvaci Evrope, pobedili su večeras na svom terenu Atalantu sa 4:0, u utakmici prvog kola ligaške faze Lige šampiona.

PSŽ je do vođstva došao već u trećem minutu, a u strelce se upisao kapiten Markinjos.

Fabijan Ruis je odlično pronašao Markinjosa pred golom, a brazilski odbrambeni igrač je upisao svoj 10. gol na 108. utakmici Lige šampiona.

Pariski klub je do drugog pogotka stigao u 39. minutu posle prodora Hviče Kvarchelije i preciznog udarca sa 16 metara.

Domaći tim je u 43. minutu dobio šansu da sa penala dođe do trećeg gola. Isak Hijen je oborio Markinjosa, a švajcarski sudija Sandro Šerer je posle gledanja VAR-a dosudio penal.

Minut kasnije loptu je na „belu tačku“ stavio Bredli Barkola, ali je njegov udarac bez većih problema odbranio golman Marko Karneseki.

Aktuelni prvak Evrope je pobedu potvrdio u 51. minutu, kada je precizan udarac u bliži ugao golmana Karnesekija uputio Nuno Mendeš.

Konačan rezultat postavio je Gonsalo Ramoš u prvom minuntu sudijske nadoknade, nakon što je veliku grešku u odbrani napravio Raul Belanova.

Srpski fudbaler Lazar Samardžić odigrao je celo drugo poluvreme za Atalantu.

PSŽ u narednom kolu gostuje Barseloni, a Atalanta u Bergamu dočekuje Klub Briž.

Inter je u Amsterdamu savladao Ajaks sa 2:0.

Prednost Interu doneo je Markus Tiram, koji je u 42. minutu bio najviši u skoku nakon što je korner izveo Hakan Čalhanoglu.

Ista situacija dogodila se u 47. minutu. Turski fudbaler je uputio loptu iz ugla, a Tiram je glavom postigao svoj drugi gol na meču.

Inter sledeći meč igra na svom terenu protiv praške Slavije, dok Ajaks gostuje Marseju.

(Beta)

