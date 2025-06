PSŽ ubedljiv protiv Atletiko Madrida na startu Svetskog klupskog prvenstva

Fudbaleri Pari Sen Žermena pobedili su večeras u Pasadeni ekipu Atletiko Madrida sa 4:0, u utakmici prvog kola Grupe B Svetskog klupskog prvenstva.

Aktuelni prvak Evrope poveo je u 19. minutu preko Fabijana Ruisa, da bi u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena rezultat povećao Vitinja.

Madridski klub je od 78. minuta igrao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton dobio Kleman Langle.

PSŽ je to iskoristio i do kraja postigao još dva gola. Prvo se u 87. minutu u strelce upisao Semi Mejulu, dok je konačan rezultat postavio Li Kan In sa penala u sedmom minutu nadoknade.

U noći između nedelje i ponedeljka (4.00) u ovoj grupi se sastaju brazilski Botafogo i ekipa Sijetla.

PSŽ u drugom kolu igra protiv Botafoga, a Atletiko Madrid protiv Sijetla.

Plasman u osminu finala izboriće dve najbolje plasirane selekcije iz grupe.

(Beta)

