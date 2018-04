Pucano na vozilo svetskog šampiona, telohranitelj ranjen (foto)

Penzionisani prvak sveta u boksu Flojd Mejveder je za dlaku izbegao smrt nakon što je na njega izveden oružani napad.

Pokušaj ubistva se dogodio u Atlanti kada je na jedno vozilo iz njegovog konvoja otvorena paljba iz vatrenog oružja i jedan njegov telohranitelj je ranjen u nogu.

Bivši bokserski prvak se, prema dosadašnjim saznanjima, vozio u poslednjem, trećem automobilu u koloni, dok je iz vozila u pokretu pucano na prvi.

Policija zato pretpostavlja da najbogatiji sportista na svetu nije bio meta, već da je atentator ciljano ispalio hice u automobil gde se nalazio ranjeni telohranitelj.

Retweeted WSB-TV (@wsbtv):

WHAT WE KNOW:

– Bodyguard for #FloydMayweather shot outside #Buckhead hotel

– Victim was in 1 of 3 car returning from club

– Police believe shooting was not random

MORE – https://t.co/LzftHOFfOT pic.twitter.com/lFK02qJtRy

— Ebony, Inc PRC (@ebonyincprc) April 9, 2018