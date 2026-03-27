Pulišić: Mogu da podnesem pritisak pred Svetsko prvenstvo

Reprezentativac SAD Kristijan Pulišić rekao je danas da je svestan pritiska sa kojim se susreće kao najbolji američki fudbaler uoči Svetskog prvenstva koje će njegova zemlja ovog leta organizovati zajedno sa Kanadom i Meksikom.

„Pritisak postoji, osećam ga. Da, tu je, ali to nije ništa što ne mogu da podnesem“, rekao je Pulišić uoči prijateljskih utakmica protiv Belgije i Portugala.

Selektor SAD Maurisio Poketino će posle tih utakmica objaviti spisak igrača za Svetsko prvenstvo.

Deceniju pošto je debitovao u Bundesligi kao 17-godišnjak i pet godina nakon što je postao prvi američki fudbaler koji je igrao u finalu Lige šampiona, Pulišić je na vrhuncu karijere, nakon nastupa za Borusiju Dortmund, Čelsi i Milan.

Na svetsku scenu izbio je u januaru 2016. godine, a u martu je debitovao za reprezentaciju SAD sa kojom nije uspeo da se plasira na Mundijal 2018. godine u Risiji, posle poraza od Trinidada.

Njegov saigrač iz reprezentacije Veston Mekeni rekao je da Pulušić nosi mnogo tereta u selekciji ali i u svom klubu Milanu.

„Svi znamo koliko je on opasan igrač, važan deo ekipe, neko na koga možemo da se oslonimo kad god zapadnemo u teškoće“, naveo je on.

Pulišić je odigrao 82 utakmice i postigao 32 gola za reprezentaciju SAD. Postigao je pobedonosni gol u utakmici protiv Irana (1:0), na Svetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru, kojim je SAD prošla u osminu finala. On se tada sudario sa protivničkim golmanom, povredio je karlicu i završio u bolnici.

Kao i većina vrhunskih sportista, naučio je da se fokusira na stvari koje može da kontroliše.

„To mi nije veliko mučenje. Prilično sam se navikao. Upravo sam obrisao većinu društvenih mreža sa telefona. Možda mislite da postoji veći pritisak nego što zapravo jeste, pošto ga vidite i čitate, a to je ono što vi novinari radite. Ali ja sam zapravo pomalo nesvestan toga“, naveo je Pulišić.

On je ove sezone postigao 10 golova u prvih 15 utakmica za Milan, ali nije bio strelac u poslednjih 12 utakmica, a na taj podatak osvrnuo se Poketino.

„Rekao mi je: ‘Moram da postignem gol’. Naravno da sam mu rekao da se opusti i da će sigurno postići gol jer za to ima kapaciteta“, rekao je Poketino.

On na pripremama ima 27 igrača koji će se boriti za mesto u ekipi od 26 igrača, a spisak će objaviti 26. maja. Nekoliko igrača je odsutno zbog povreda ili zbog procesa povratka u formu posle povreda.

„Možete osetiti intezitet na treningu. Svi momci žele da se istaknu i žele da budu u ekipi za Svetsko prvenstvo. Možete osetiti energiju u ekipi i da postaje malo ozbiljnije, uzbuđenje zbog tog takmičenja počinje da bude stvarno“, rekao je Pulišić.

On je rekao da namerava da podeli pritisak sa saigračima.

„Mi smo tim. Ne moram to da radim sam. To je lepota toga. Imam takve momke. Imam čitavu ekipu iza sebe, trenere, navijače i jednostavno ću dati sve od sebe. To je sve što mogu da uradim“, naveo je Pulišić.

Svetsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula, a selekcija SAD igraće u Grupi D protiv Paragvaja, Australije i selekcije iz evropskog baraža.

(Beta)

