Rađa: Srbija najozbiljniji konkurent za sam vrh

BEOGRAD – Legendarni košarkaš Dino Rađa rekao je da reprezentacija Srbije jedan od najozbilnjih kandidata za jednu od medalja na Svetskom prvenstvu u Kini.

„Objektivno gledano, postoji pet ili šest ekipa koje su tu više, manje ravnopravne, gde svako svakog u jednoj utakmici može da dobije. Pogotovo kada se uđe u eliminacione utakmice, tu je svako sam. Španci, Francuzi, Litvanci, svi oni znaju da igraju, ne može se niko podceniti. Ipak, Srbija ima vrhunske kvalitete i sigurno može da konkuriše za medalju“, rekao je Rađa.

Nekadašnji centar Boston Seltiksa, član Kuće slavnih i osvajač svetskog zlata sa Jugoslavijom u Argentini 1990. godine, istakao je da bi trebalo obratiti pažnju na četvfinalne utakmice koje uvek donose iznenađenja, ali da Srbija uprkos svemu tome najozbiljniji konkurent za sam vrh.

„Imate selektora Đorđevića koji je vrhunski stručnjak i u koga imate poverenja i treba mu prepustiti da bira način igre. Zna šta radi, izgradio je dobru atmosferu u timu“, rekao je Rađa i osvrnuo se na to kakav odbnos danas ima sa Đorđevićem.

„Mi smo jedan nivo iznad prijatelja. Znamo se 35-36 godina, još iz tih nekih klinačkih dana i taj odnos nije poremećen do dan-danas. Uvek mi je drago da ga vidim i izgrlim. Tako je bilo i nedavno kada nas je povezala reklama za Laško pivo“.

Rađa je istakao da je bio uveren da će Đorđević imati uspeha u trenerskom poslu.

„Znao sam da će biti veliki trener, jer je takav bio i kao igrač. Znao sam i za Željka Obradovića. Jednostavno, vidiš kad neko naginje ka trenerskoj karijeri, jednostavno to je tako, vidi se iz aviona. Tako da nisam nikad sumnjao da li će on biti uspešan ili ne. Pratim sve šta radi, nije sad da sam skroz u tome, ali pratim. Sve svoje prijatelje pratim u svim situacijama u kojima mogu, to mi je nekako normalno“, objasnio je Rađa, koji naveo da Bogdan Bogdanović ima prostora za napredak i mogućnost da ostavi znajačan trag u NBA ligi.

Svetsko prvenstvo u Kini počinje u subotu i traje do 15. septembra, a Srbija se nalazi u grupi sa Italijom, Filipinima i Angolom.

(Tanjug)