Radnički i Zvezda u Nišu odigrali bez golova

Fudbaleri Radničkog i Crvene zvezde odigrali su večeras u Nišu nerešeno 0:0, u utakmici 13. kola Super lige Srbije.
Utakmica na stadionu „Čair“ odigrana je po kišnim uslovima, a trener Zvezde Vladan Milojević u prvom poluvremenu je zbog povreda morao da napravi dve prinudne izmene.
Prvo je teren u 20. minutu napustio Luka Zarić (zamenio ga Tomas Handel), da bi u 42. minutu zbog povrede igru napustio i Miloš Veljković (u igru ušao Rodrigao).
Zvezdi je ovo prvi ovosezonski remi u Super ligi Srbije. Crveno-beli zauzimaju prvo mesto sa 31 bodom, a isti učinak, uz utakmicu više ima drugoplasirani Partizan.
Niški Radnički nalazi se na 14. mestu domaćeg prvenstva sa 12 bodova.
Zvezdu u četvrtak očekuje gostovanje Vojvodini, u okviru zaostalog trećeg kola Super lige Srbije, dok Radnički naredni meč igra na gostovanju OFK Beogradu.
(Beta)
