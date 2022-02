Radonjić: Ostaje da se spremimo za polufinale

NIŠ – Ono što smo želeli, to smo i uradili, sada ostaje da se pripremimo za polufinale, rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić.

Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Radivoja Koraća, pošto su sinoć u četvrtfinalu u niškom „Čairu“ pobedili Radnički iz Kragujevca sa 103:59 i asposlutno opravdali ulogu favorita u ovom susretu.

„Kao što sam rekao i pre nego što sam došli ovde, fokus je bio da pre svega uradimo ono što smo planirali pre turnira, a bili smo fokusirani na prvog protivnika. Uspeli smo da uradimo to što smo hteli, sada idemo da se pripremimo za sledeai meč i polufinale. To je to i ništa više od toga. Zahvalio bih se navijačima na podršci, bilo je večeras baš prijatno za nas. Siguran sam da ae i u polufinalu biti dobra atmosfera“, rekao je Radonjić na konferenciji za medije posle meča.

Plejmejker Zvezde Stefan Marković, koji je duel završio sa 16 poena, kaže da je tek prvi stepenik pređen.

„Hteo bih da čestitam Radničkom na učešću na turniru. Prvi korak smo završili, predstoje još dva. Fokusirani smo na završetak ovog takmičenja. Spremićemo se za onog ko dođe, ali mi gledamo naše ciljeve, ono zbog čega smo mi došli i to je to“, poručio je Marković.

Trener Radničkog iz Kragujevca Ivica Vukotić pohvalio je ambijent u Čairu, istakavši d aje plasma na završni turnir za njegovu ekipu bio velika stavr.

„Mi smo samim plasmanom na Kup drugu godinu za redom ispunili naš cilj. Prošle godine smo takođe u četvrtfinalu izgubili od Zvezde, tada je bilo 61 razlike. Sada smo pružili malo bolji otpor, posebno u drugom poluvremenu. Zadovoljan sam kao su momci igrali, jer znamo što Zvezda predstavlja i igraei i u svakom pogledu. Mi smo iskoristili ovaj meč za promociju, da vraaamo Radnički i Kragujevac na košarkašku mapu. Nije sramota izgubiti od Zvezda sa ovakvom razlikom. Okrećemo se našim obavezama u KLS, nadam se da se vidimo ponovo sledeće godine“, rekao je Vukotić.

Košarkaš Radničkog Nikola Veljović čestitao je Zvezdi na pobedi, a svom timu na velikoj borbi.

„Kao što je i trener rekao, sada je razlika bila malo manja u odnosu na prošlu godinu, kada smo takođe igrali sa Zvezdom. Sada smo pružili malo bolji otpor. Znali smo šta nas čeka. Ipak je ovo evroligaški tim. Okrećemo se KLS, gde nas čeka težak period“, poručio je Veljović.

(Tanjug)

