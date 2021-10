Radonjić: Prevelika prednost u odnosu na desavanja na terenu

BEOGRAD – Trener kosarkasa Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je večeras da njegov tim odigrao težak meč protiv Cedevita Olimpije i da je dobra odbrana bila ključna.

Zvezda je večeras posle preokreta pobedila Cedevitu 79:64 u četvrtom kolu ABA lige.

„Krajnji rezultat ne govori o onom što se dešavalo tokom meča. Bila je teška utakmcia za nas, polse dolaska iz Moskve, bez treninga i mečeva sa ogromnom potrošnjom. Bilo je malo enigma kako ćemo odreagovati. Početak je pokazao da postoji opreznost, u dugoj četvrtni smo ušli u poslednjih nekoliko minuta sa energijom i lakoćom, podigli smo inetenzitet. Kvalitet odbrane je bio značajno bolji. Uspeli smo da smanjimo zavidnu razliku koju je Cedevita ima i da odemo na poen prednosti posle prvih 20 minuta“, rekao je Radonjić posle meča na konferenciji za novinare.

Zvezda je duel preomila u poslednjoj deonici i na kraju slavila sa plus 15.

„U drugom delu je bilo u talasima na početku, a onda smo uspeli da kroz dobru odbranu dođemo i do određenog broja dobrih napada i realzaicije, koja nam je omogućila da imamo mirnu završnicu. Prednost je bila prevelika u odnosu na ono što se dešavalo na terenu, Cedevita Olimpija je odigrala veoma dobro i mi smo u posednjem intervalu ulozili ekstra napor da bismo došli do vođstva, a kao plod samopouzdanja i dobrih momenatta došli i do te nerealne razlike na kraju“, zaključio je Radonjić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.