Radonjić: Svesni smo važnosti meča

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić istakao je da je ekipa svesna važnosti sutrašnje utakmice protiv Zadra i da će crveno-beli ići na pobedu.

„Očekuje nas meč protiv ekipe koja je znala da odigra jako dobre utakmice u ABA ligi. Svesni smo važnosti meča i zato želimo da dobrom igrom u oba pravca gradimo rezultat i dođemo do onoga što nam je najvažnije a to su bodovi protiv jedne vrlo iskusne i dobre ekipe Zadra“, rekao je Radonjić za klupski sajt.

Ekipa Crvene zvezde koja je otputovala kompletna u Hrvatsku ima priliku da pobedom nad Zadrom osigura prvo mesto na tabeli čime bi stekla prednost domaćeg terena pred početak plej-ofa.

Kapiten Branko Lazić složio se sa trenerom i ocenio da Zadar ima vrlo iskusne igrače.

„Teška utakmica je pred nama jer znamo šta nam donosi i to protiv ekipe koja je ostvarila svoj cilj i sigurno nas čeka rasterećena u ovom meču. Recept za ovakve duele se zna, dobra igra u odbrani, čvrsto, borbeno na svaku loptu jer pobeda donosi prvo mesto pred plej of. Zadar ima vrlo iskusne igrače, uvek su imali dobre šutere, borbenu ekipu jake centre. Moraćemo da odigramo dobru utakmicu kako bi došli do bodova” rekao je kapiten crveno-belih.

Ekipa Crvene zvezde treniraće večeras u dvorani „Jazine“ pred utakmicu koja se igra u ponedeljak od 18.00.

Odmah po završetku meča ekipa se vraća u Beograd i počinje pripreme za početak doigravanja koje startuje odmah nakon Uskrsa.

