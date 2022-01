Radonjic: Trudicemo se da odigramo dobar mec protiv Armanija

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić izjavio je da njegov će njegov tim pokušati da odigra dobar meč protiv Armanija u Evroligi.

Crveno-beli sutra od 19 sati u hali „Aleksandar Nikolić“ dočekuju Armani iz Milana u 24. kolu Evrolige.

„Milano je jedna od najboljih ekipa u takmičenju. Igraju odlično, imaju sjajan rezultat i u borbi su za sam vrh tabele. Može se očekivati da dođu do same završnice, u kojoj su bili i prošle godine. Čini se da su jači i još kvalitetniji nego što je to bilo prethodne sezone“, rekao je Radonjić novinarima u hali Pionir.

„Trudićemo se da odigramo dobar meč, ima tu puno kvaliteta i pokušaćemo da odgovorimo na to. Moramo svakako da budemo tečniji u napadu, potrebni su nam i neki laki poeni u ovom meču i videćemo šta će to da donese“, poručio je Radonjić.

Košarkaš Stefan Marković ističe da ekipa Armanija ima najširi roster u Evroligi.

„Veeliki izazov je pred nama i očekujem da ćemo uz podršku naših navijača i u našoj dvorani doći do dobrog rezultata. Ovo je ekipa koju su činili iskusni igrači. Letos su podmladili ekipu nekim potpisima i drugim igračima, pojačavali su se i tokom sezone. Imaju ogroman izbor, svakako iskusna ekipa koja zna šta radi, ali mi moramo da se fokusiramo na našu igru i zna se kakva je ovde atmosfera“, rekao je Marković.

Ekipa Crvene zvezde u četvrtak igra već drugi meč u Beogradu u istom terminu od 19 sati, a protivnik je ekipa Monaka.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.