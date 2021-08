Radovanović: Veliko iskustvo, obećavam medalju u Parizu

TOKIO – Na kraju sam zadovoljna, samo učešće na Olimpijskim igrama je privilegija za našu državu, gde je ženski boks u povoju, a to što sam stigla do četvrtfinala znači da mogu da obećam da će Srbija imati medalju u Parizu, izjavila je srpska bokserka Nina Radovanović.

Prva srpska bokserka na Olimpijskim igrama u istoriji poražena je u četvrtfinalu od Huanh Hsio-Ven iz Kineskog Tajpeha.

„Pik moje forme biće Pariz, ali ovo je sjajna uvertira, veliko iskustvo za mene i sada znam šta treba da radim za naredne Olimpijske igre, šta da popravim, biću spremnija. Sada malo da se odmorim i nastavljam sa radom“, rekla je Radovanović srpskim izveštačima u Tokiju.

Ona je dodala da se prvi put u karijeri borila protiv bokserke koja je izrazito visoka.

„Želela sam nametnem svoj ritam, ali ona je dosta opstruisala, naslanjanjem, guranjem, držanjem, to mi je oduzelo dosta energije kad izađem iz klinča. To je stvar rutine, potrebna su mi dva-tri ovakva meča da bih našla način da ugrozim tako visoku protivnicu. Dala sam maksim, to je sigurno“, poručila je Radovanović.

(Tanjug)

