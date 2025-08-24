Radukanu i Polina Kudermetova u drugom kolu Ju-Es opena

Britanska teniserka Ema Radukanu plasirala se danas u drugo kolo Ju-Es opena, pošto je u Njujorku pobedila japansku igračicu Enu Šibaharu sa 6:1, 6:2.

Meč između Radukanu i Šibahare, 35. i 130. igračice na WTA listi, trajao je sat i dva minuta.

Radukanu, koja je pre četiri godine osvojila titulu na Ju-Es openu, u oba seta je napravila po dva brejka.

U drugom kolu poslednjeg grend slema u sezoni Radukanu se sastaje sa pobednicom meča između Ruskinje Veronike Kudermetove (26. na WTA listi) i Indonežanke Džanis Tjen (147.).

Plasman u drugo kolo Ju-Es opena izborila je i Ruskinja Polina Kudermetova (64.), kojoj je meč pri rezultatu 2:2 u prvom setu predala španska igračica Nurija Parisas-Dijas (135.).

Polina Kudermetova u sledećoj rundi čeka bolju iz duela u kojem igraju aktuelna šampionka Ju-Es opena i prva igračica sveta Beloruskinja Arina Sabalenka i Švajcarkinja Rebeka Mašarova (109.).

(Beta)

