Rafael Benites novi trener Panatinaikosa

Španski fudbalski stručnjak Rafael Benites novi je trener Panatinaikosa, saopštio je danas grčki klub.

Panatinaikos u svom saopštenju nije naveo dužinu Benitesovog ugovora, ali je poznati insajder Fabricio Romano preneo da je u pitanju dvogodišnji ugovor.

Benites je na poziciji trenera kluba iz Atine zamenio Hristosa Kontisa, koji je dobio otkaz nakon poraza u trećem kolu Lige Evropa od Fejenorda (1:3).

Poslednji klub u kom je Benites radio kao trener bila je Selta, koju je napustio u martu prošle godine, dok je ranije u karijeri, između ostalog, bio šef stručnog štaba i Real Madrida, Intera iz Milana, Čelsija, Napolija, Njukasla, Valensije i Liverpula, sa kojim je osvojio titulu u Ligi šampiona 2005. godine.

Španski stručnjak je sa Liverpulom osvojio i po titulu u Superkupu Evrope, FA kupu i Komjuniti šildu, Inter je predvodio do titule klupskog prvaka sveta, dok je sa Čelsijem osvojio trofej u Ligi Evropa.

Nakon šest odigranih utakmica u grčkom prvenstvu, Panatinaikos, za koji igraju i srpski fudbaleri Filip Đuričić, Filip Mladenović i Miloš Pantović, zauzima sedmo mesto na tabeli sa devet bodova.

Klub iz Atine ove sezone učestvuje i u Ligi Evropa, u kojoj nakon tri odigrana kola zauzima 22. mesto na tabeli sa tri boda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com