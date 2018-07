Rajković: Radnički dobar, Lalatović najjača karika

TEL AVIV – Golman Makabija iz Tel Aviva i srpski reprezentativac Predrag Rajković izjavio je da će u dvomeču kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Radničkog iz Niša odlučivati nijanse i ocenio da je najjača karika Nišlija trener Nenad Lalatović.

„Imam ogromno poštovanje prema njemu, jer mi je ukazao poverenje i dodelio mi ulogu kapitena Crvene zvezde, iako sam u to vreme imao samo 19 godina. Izuzetno ga cenim kao stručnjaka. Odličan je motivator, uvek je željan pobede i veoma je posvećen. Dobro zna da proceni protivnika i taktički uvek besprekorno pripremi ekipu. Zato nas očekuju veoma teške utakmice, Radnički ima dobar i iskusan tim. Poznajem dosta njihovih igrača i odlučivaće nijanse. Očekuje nas sjajna atmosfera u prvoj utakmici koja će se igrati na našem terenu u Tel Avivu. Tribine će verovatno biti ispunjene do poslednjeg mesta. Nišlijama sigurno neće biti lako u takvom ambijentu i zato mislim da smo u blagoj prednosti. Uveren sam da će i u Nišu stadion biti pun, a to će za mene biti poseban motiv“, rekao je Rajković.

(Tanjug)