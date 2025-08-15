Rajo Valjekano pobedio Đironu u prvoj utakmici u novoj sezoni La Lige

Fudbaleri Rajo Valjekana pobedili su večeras na gostujućem terenu Đironu 3:1, u prvoj utakmici u novoj sezoni španske La Lige.

Prednost Rajo Valjekanu doneo je Horhe de Frutos golom u 18. minutu, a vođstvo je uvećao Alvaro Garsija pogotkom dva minuta kasnije.

Treći gol za madridski tim postigao je Isi Palason iz penala u 45. minutu, dok je konačan rezultat postavio vezista Đirone Žoel Roka pogotkom u 57. minutu.

Penal za Rajo Valjekano dosuđen je nakon faula golmana Đirone Paula Gazanige, koji je sapleo De Frutosa nakon što mu je napadač gostujućeg tima oduzeo loptu u kaznenom prostoru. Gazaniga je zbog ovog prekršaja dobio direktan crveni karton, na mesto golmana Đirone ušao je Vladislav Krapivcov, dok je iz igre je izašao makedonski napadač Bojan Miovski.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Rajo Valjekano protiv Atletik Bilbaa, a Đirona protiv Viljareala.

(Beta)

