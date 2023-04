Rakonjac: Nema sumnje da će Marakana biti puna protiv TSC-a

BEOGRAD – Napadač Crvene zvezde Marko Rakonjac izjavio je danas za klupski sajt da očekuje pun stadion na utakmici sa TSC-om.

Fudbaleri Crvene zvezde 22. aprila dočekuju ekipu TSC-a u utakmici prvog kola plej-ofa, nakon koje bi „crveno-beli“ matematički mogli da osiguraju osvajanje titule.

„Nema sumnje da će Marakana biti puna i da ćemo na najbolji mogući način osvojiti titulu. Biće prilike da je i proslavimo, u poslednjem kolu protiv Novog Pazara, ali sada ćemo već matematički obezbediti trofej i moći da se pohvalimo da smo šampioni Srbije, što dovoljno govori o tome koliko je ovo bila efektna sezona za Crvenu zvezdu. Bod nam je dovoljan, ali ćemo ići na pobedu, a užitak će biti još veći, jer ćemo odmeriti snage sa drugom najboljom ekipom u državi ove sezone, tako da će to biti svojevrsan derbi, još pred punom Marakanom. Zaista se radujem tome“, rekao je Rakonjac.

Dodaje da je zadovoljan svojim igrama i radom od kada je došao u beogradski klub.

„Zadovoljan sam kako sve protiče, zaista mi je lepo u Zvezdi, svi su me sjajno prihvatili, a od malih nogu sam želeo da igram u crveno-belom dresu, te stvarno uživam. Zahvalan sam treneru Milojeviću na prilici, i nadam se da sam ispunio očekivanja u svakoj situaciji, te da su i navijači zadovoljni, ali generalno, želim još, i pobeda, i golova u Zvezdinom dresu. Sada nas čeka pauza zbog Vaskrsa, te bih svim pravoslavcima poželeo da u miru i ljubavi provedu praznik, a zatim se vidimo na Marakani. Nestrpljiv sam iskreno, biće mi to prva titula u karijeri i to još sa voljenim klubom, sjajno“, zaključio je Rakonjac.

