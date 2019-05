Rapaićeva i Konovalov najbolji na prvenstvu Srbije

PROKUPLJE – Najbolja bokserka na pojedinačnom prvenstvu Srbije u Prokuplju je Aleksandra Rapaić, dok je najbolji bokser Aleksandar Konovalov.

Rapaićeva je do zlata stigla u poluvelter kategoriji (do 64 kg) savladavši u finalu Kseniju Medić 5:0, dok je Konovalov, takođe u poluvelter kategoriji (do 64 kg) u borbi za tron pobedio Nenada Jovanovića 5:0.

Za najbolji i najborbeniji par proglašeni su Sandro Poletan i Saša Milovac. U poluteškoj kategoriji (do 81 kg) do slavlja je stigao Poletan rezultatom 4:1.

U kategoriji seniorke bantam (do 54 kg) zlato je osvojila Snežana Šiljković kojoj je finale predala Dragana Golić.

Kod seniora u muva kategoriji (52 kg) zlato je osvojio Rade Joksimović pobedivši Sašu Suljića 5:0, seniori bantam (do 56 kg) pripalo je Dušanu Janjiću koji je u finalu pobedio Veljka Gligorića 4:1.

Aktuelni šampion Memorijala „Branko Pešić – Beogradski pobednik“ Nemanja Gavrilović nastavio je sa tradicijom osvajanja državnih šampionata, do sedme titule zaredom stigao je savladavši u lakoj kategoriji (60 kg) Miloša Jankovića 4:0.

Njegov klupski kolega Damjan Grmuša takođe je kući otišao sa zlatom oko vrata pobedivši u finalu velter kategorije (do 69 kg) Velibora Pucara 5:0.

U srednjoj kategoriji (do 75 kg) slavio je Milosav Savić nad Dejanom Dašićem 4:1.

Teška kategorija (do 91 kg) donela je okršaj Slobodana Jovanovića i Tadije Nikolovskog. Nakon velike borbe zlato je osvojio Jovanović rezultatom 4:1.

Na kraju finalne večeri usledio je nokaut u prvoj rundi superteške kategorije (+91 kg) u režiji reprezentativca Srbije Vladana Babića nad Milošem Milovanovićem.

Žiri je bio sastavljen od legendi ex Yu ringa: Milivoje Labudović, Tadija Kačar, Mirko Puzović, Ace Rusevski, Dragomir Vujković, Džafer Alisanović, Fazlija Saćirović, Bratislav Ristić Ćure, Miodrag Perunović i Ljubiša Simić.

Glavni pokrovitelj ove manifestacije bila je Opština Prokuplje, a generalni sponzor Telekom Srbija.

(Tanjug)