Rasel: Ferari je sebičan i pomalo glup jer je blokirao promenu u proceduri starta trka u Formuli 1

Vozač Mercedesa Džordž Rasel optužio je danas Ferari da je blokirao Međunarodnu automobilsku federaciju (FIA) da napravi izmene u proceduri startovanja uoči predstojeće trke Formule 1 za Veliku nagradu Kine u Šangaju i rekao da je zbog toga italijanska ekipa "sebična i pomalo glupa".

Rasel je prošle nedelje pobedio u prvoj trci nove sezone za Veliku nagradu Australije u Melburnu, ispred timskog kolege Kimija Antonelija i dvojca Ferarija Šarla Leklera i Luisa Hamiltona.

Vozači Mercedesa su loše startovali, kao i mnogi drugi vozači, pošto su ostali sa gotovo praznim baterijama posle kruga za zagrevanje, kada ih je zateklo pravilo za koje Rasel kaže da stavlja u nepovoljan položaj vozače koji su se kvalifikovali na visokim pozicijama na stazi.

Rasel tvrdi da FIA želi da promeni pravila kako bi otklonila problem, ali da Ferari, koji je odlično startovao nakon što je Lekler preuzeo vođstvo, a Hamilton se popeo nekoliko pozicija, nije spreman da obezbedi „veliku većinu“ potrebnu za usvajanje izmene.

„Nažalost, ponekad kada želite da napravite izmene za dobrobit sporta, ako neka ekipa ima prednost, kao Ferari u ovom trenutku u vezi sa startom u trkama, ona ne bi želela bilo kakvu promenu. Mislim da je polovina vozača bila iznenađena zbog nekih promena u pravilima. Sada to znamo, ali pošto je postojao otpor nekih ekipa za promene, moraćemo jednostavno da radimo na tome“, rekao je Rasel novinarima u Šangaju, preneo je Skaj.

Britanski vozač rekao je da je zbog toga ekipa Ferarija „sebična i pomalo glupa“.

„FIA je tražila način da to potencijalno prilagodi (proceduru starta), ali kao što možete da zamislite, neke ekipe koje dobro startuju ne žele promenu, što mislim da je pomalo glupo. Nisam previše zabrinut, ali mislim da je izazov“, naveo je on.

Upitan da precizira da li FIA želi da promeni pravilo, Rasel je odgovorio: „Mogli bi da promene“.

„Mislim da žele, ali im je potrebna velika većina ekipa, koju nemaju. Verovatno možete da pretpostavite koji tim je protiv toga. Ne mislim da njihov dobitak dolazi iz ovog pitanja. Sada sve ekipe znaju problem i jednostavno ćemo ga zaobići. Ali to samo stvara pomalo nepotrebne komplikacije za nešto što zapravo ne mora da bude tu“, rekao je Rasel.

„Polovina vozača je zabrljala u Melburnu. Prilagodićemo se. Sada znamo gde treba da budemo obazrivi. FIA je htela da nam olakša život, ali često se dešava da su ljudi sebični i da žele da urade ono što je najbolje za njih. I to je deo Formule 1 i deo izazova Formule 1. Suočićemo se sa tim i mislim da će start ovde biti mnogo bolji“, dodao je on.

Spor je nastao usred prilagođavanja na nove motore i šasije u ovoj sezoni, posle najveće promene pravila u istoriji Formule 1.

Nove pogonske jedinice, koje se oslanjaju više na električnu energiju od svojih prethodnika, učinile su upravljanje energijom najvažnijim elementom u postizanju performansi.

Postoji ograničenje koliko bolid sme da prikupi energije tokom kruga za zagrevanje, neke ekipe su pogrešno procenile i zbog toga su na startu trke imale manje energije u bateriji nego što su očekivale.

Pre Raselovih izjava, sedmostruki svetski šampion Hamilton rekao je da misli da je procedura starta bila zabavna za gledanje i da će vremenom biti bolja.

„Očigledno postoji razgovor u grupi vozača, ali nisam pratio, tako da nisam baš siguran šta svi pričaju o tome. Mislim da je uzbudljivo za gledanje, ovo je tek prva trka i neizbežno je da će usput biti problema. Ali mislim da će biti sve bolje i bolje“, naveo je Hamilton.

Šampionat Formule 1 nastavlja se za vikend trkom za Veliku nagradu Kine.

(Beta)

