Rasel misli da nije imao sreće u poslednje dve trke u Formuli 1

Vozač Mercedesa Džordž Rasel rekao je da ima osećaj da svi problemi te ekipe na početku sezone Formule 1 dolaze u njegovu stranu garaže, a ne na stranu njegovog timskog kolege Kimija Antonelija.

Rasel je pobedio u prvoj trci u sezoni za Veliku nagradu Australije, ali je posle toga Antoneli ostvario dve uzastopne pobede u Kini i Japanu i preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu sa devet bodova prednosti uoči pauze od pet nedelja u šampionatu.

Britanski vozač imao je tehničkih problema u trkama u Kini i Japanu. U Šangaju je imao problema u kvalifikacijama, dok je u Japanu otišao na zamenu guma uoči izlaska bezbednosnog vozila na stazu, zbog čega ga je „preskočio“ Antoneli, što je Rasela iznerviralo.

„Ne osećam baš da imam sreće. Ovo je trkanje. Tokom godine, ponekad ti stvari idu na ruku, a ponekad protiv tebe. Iznerviran sam jer nisam izborio plasman na podijum zbog restarta posle sejfti kara i nisam mogao da napunim bateriju, pa me je pretekao Luis (Hamilton). A onda problem sa Šarlom (Leklerom), sa baterijom“, rekao je Rasel za Skaj.

„I dalje je veoma komplikovano, ovi automobili, i dalje je vrlo, vrlo rano i morate da pravite ovakve greške da biste naučili. Ali imam osećaj da u ovom trenutku svi problemi dolaze do mene i to je prilično frustrirajuće“, dodao je britanski vozač.

Upitan je da li misli da mu je nedostajalo uobičajenog tempa u Japanu, Rasel je odgovorio: „Ne bih rekao“.

„Kao što sam rekao, razlika je bila jedan krug, pobedio bih i imali bismo pozitivne razgovore“, dodao je Rasel.

Zbog rata na Bliskom istoku otkazane su trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, a šampionat se nastavlja 3. maja trkom u Majamiju.

(Beta)

