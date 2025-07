Rasel: Mislim da neću otići iz Mercedesa

Vozač Mercedesa Džordž Rasel rekao je danas da misli da neće napustiti tu ekipu Formule 1, u jeku spekulacija da bi sledeće godine mogao da ga zameni Maks Verstapen iz Red Bula.

Rasel je uoči prošle trke u Austriji rekao da na produženje njegovog ugovora utiče to što Mercedes pokušava da dovede Verstapena, pre nego što je direktor nemačke ekipe Toto Volf potvrdio da pregovara o dovođenju četvorostrukog svetskog šampiona.

Rasel i Verstapen su se prošle sezone u više navrata sukobili na stazi i van nje, pa se pretpostavlja da bi Britanac u slučaju dolaska Holanđanina, mogao da napusti ekipu pre nego 18-godišnji Kimi Antoneli.

Međutim, na današnjoj konferenciji za novinare u Silverstonu, uoči trke za Veliku nagradu Velike Britanije, Rasel je izrazio uverenje da će ostati i čini se da je nagovestio da će ga Mercedes upariti sa Verstapenom.

„Svaka ekipa ima dva mesta i normalno je da svi razmatraju šta nosi budućnost, a ja to ne shvatam lično pošto sam od početka jasno rekao da sam srećan da budem timski kolega sa svima. Naravno da ima mnogo razgovora, mnogo glasina i sve je to usmereno ka meni, ali što se mene tiče, to neće biti slučaj. Želim da nastavim sa Mercedesom u budućnosti“, rekao je Rasel, preneo je Skaj.

„Činjenica je da me Toto nikada nije izneverio. Uvek mi je davao reč, ali on takođe mora da uradi ono što je dobro za njegov tim, koji uključuje mene, ali i uključuje hiljade ljudi koji rade za Mercedes. Što se mene tiče, nema razloga za brigu pošto mislim da nikuda neću otići. I ko god da mi bude timski kolega – to me se takođe ne tiče“, dodao je 27-godišnji britanski vozač.

Spekuliše se da bi u slučaju odlaska iz Mercedesa, Rasel mogao da pređe u Red Bul ili da pređe u Aston Martin.

Na pitanje da li je uveren da bi dobio mesto koje odgovara njegovim ambicijama i statusu, Rasel je odgovorio: „Da, prilično sam uveren jer mislim da je sasvim dovoljno ono što sam do sada pokazao“.

„Svakoj ekipi koja me je kontaktirala u prošlosti sam rekao: ‘Lojalan sam Mercedesu, tu leži moja budućnost’. I na kraju, u Mercedesu su moji menadžeri tako da to mora na prvom mestu da se rešava kroz Mercedes. Recimo da nije bilo nedostatka interesovanja. Ali koncentrisan sam na moju ekipu, veran sam Mercedesu“, rekao je.

„Na kraju će se sve rešiti samo od sebe i verovatnoća da ne budem u Mercedesu sledeće godine, mislim da je izuzetno mala“, dodao je Rasel.

Šampionat Formule 1 nastavlja se trkačkim vikendom u Silverstonu, a trka za Veliku nagradu Velike Britanije vozi se u nedelju od 16 časova.

(Beta)

