Rasel: Nije ispravno to što rivali pokušavaju da uspore Mercedes

Vozač ekipe Mercedes Džordž Rasel rekao je danas da nije ispravno to što rivali pokušavaju da ih uspore, nakon što je prednje krilo na automobilu dospelo u centar pažnje uoči predstojeće trke Formule 1 za Veliku nagradu Japana.

Rasel i njegov timski kolega Kimi Antoneli pobedili su u prve dve trke u šampionatu, u Australiji i Kini, nakon što su odbili početni napad Ferarija.

Antoneli je pre dve nedelje u Kini ostvario prvu pobedu u karijeri, ali je video snimak sa te trke privukao pažnju drugih ekipa jer se činilo da se prednje krilo nije potpuno zatvorilo pri kočenju.

U sklopu novih pravila, prednja i zadnja krila se otvaraju na određenim pravcima, poznato kao režim prave linije, pre nego što se zatvore kada vozač pritisne kočnicu.

Tehnički propisi nalažu da vreme prolaza između otvaranja prednjeg i zadnjeg krila ne sme biti duže od 0,4 sekunde. Čini se da se Antonelijevo prednje krilo u trci u Kini nije potpuno zatvorilo odmah tokom faze kočenja, a vreme je bilo duže od 0,4 sekunde, preneo je Skaj.

Međunarodna automobilska federacija (FIA) obavila je razgovore sa ekipom Mercedesa, koji tvrdi da to nije urađeno namerno i da je možda uzrokovano silama.

„Nije bilo namerno i ne mislim da je prednost. To je zapravo problem, nešto što pokušavamo da rešimo. Nije jednostavno rešenje, ali definitivno nema prednosti u tome kada kočimo jer je prednje krilo i dalje otvoreno. Kimi je imao problema u završnici trke, mislim da je tome doprinelo prednje krilo, pa definitivno nije namerno“, rekao je Rasel novinarima u Japanu, preneo je Skaj.

Direktor Mercedesa Toto Volf već je upozorio na politiku i napade prema ekipi, nakon što su vozači Ferarija Šarl Lekler i Luis Hamilton, koji su do sada bili najbliži rivali Mercedesa, rekli da moraju da nadoknade veliku razliku u brzini.

FIA je izmenila pravila za kvalifikacije za trku u Japanu, kojima će se dozvoljena energija za punjenje baterije smanjiti sa devet na osam megadžula. To će pomoći vozačima da mogu normalnije da napadaju krivine većom brzinom.

Svih pet ekipa proizvođača motora – Mercedes, Ferari, Red Bul-Ford, Audi i Honda su jednoglasno prihvatili promenu.

„To je samo mali detalj. To ne menja ništa. Možete manje da vratite iz baterije što znači da morate biti malo pametniji sa načinom kako je trošite. Nadam se da to znači da ćemo ići malo sporije na sredini pravca, ali malo brže na kraju pravca. To je malo prilagođavanje. Još nisam video nikakve podatke u razlici u odnosu na ono što sam vozio na simulatoru, pa nisam siguran“, rekao je Rasel.

Upitan je o tome da li Mercedesovi rivali igraju igre.

„Da budem iskren, takav je sport. Tako je uvek bilo. Toliko smo se trudili da dođemo do ove pozicije, a najbolja ekipa bi trebalo da bude na vrhu. Imali smo četiri godine muke, bila su dva tima koja su dominirala i pobeđivala. Samo zato što smo nekako ponovo na vrhu, ne mislim da je sasvim ispravno da svi pokušavaju da nas uspore, posebno posle dve trke“, rekao je Rasel.

„Sezona je duga i stvari će se promeniti. Već smo videli da je Red Bul pretežak, a prema nekim stvarima koje smo videli u medijima, Meklaren nije unapredio svoj bolid, i dalje koriste paket iz Bahreina. Ne bi trebalo da zaboravimo ove stvari. Trenutno imamo prednost, ali mislim da smo krenuli zaista dobro i obavili dobar posao. Nadamo se da će se nastaviti“, dodao je britanski vozač.

Rasel je vodeći u šampionatu sa 51 bodom, ispred Antonelija koji ima 47, Leklera sa 34 i Hamiltona sa 33 boda.

Šampionat Formule 1 nastavlja se za vikend, a trka za Veliku nagradu Japana vozi se u nedelju od 7.00 po srednjoevropskom vremenu.

(Beta)

