Rasel: Osećaj posle pobede u Australiji je neverovatan

Vozač Mercedesa Džordž Rasel rekao je danas da je neverovatan osećaj pobediti u trci Formule 1 u Australiji, nakon što je imao loš start i izgubio prvo mesto od vozača Ferarija Šarla Leklera.

„Osećaj je neverovatan, bila je to paklena borba na početku. Znali smo da će biti izazovno, a kada sam stao na startnu poziciju (prvo mesto) video sam da mi je baterija praktično prazna. Imao sam loš start i naravno nekoliko veoma tesnih borbi sa Leklerom, tako da sam bio jako srećan kada sam prešao ciljnu liniju“, rekao je Rasel, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Rasel je u prvoj trci sezone na stazi „Albert Park“ u Melburnu zabeležio šesti trijumf i ukupno 25. plasman na podijum u Formuli 1.

Drugo mesto zauzeo je njegov timski kolega Andrea Kimi Antoneli, a treći je kroz cilj prošao Lekler.

Britanski vozač zatim se osvrnuo na samu trku, kojom je počela nova era u Formuli 1, sa novim tehničkim propisima, uključujući i zamenu DRS sistema za preticanje.

„Drago mi je da ste uživali, imao sam osećaj da će biti kao neki ‘jo-jo efekat’ – čim neko od nas dođe u vođstvo, čini se gotovo nemogućim da ga zadrži. Očigledno je da sa ovim režimom za pravac gubimo dosta prijanjanja na prednjem delu bolida, pa zapravo dosta podupravljamo kroz krivine. Možda će FIA (Međunarodna automobilska federacija) morati da poboljša to, jer je bilo pomalo rizično, ali uspeo sam da završim trku u jednom komadu i drago mi je da smo ostvarili duplu pobedu“, istakao je Rasel.

Antoneli je dodao da je Mercedes na najbolji mogući način započeo sezonu, ali i istakao da je na startu trke imao problema.

„Izgubio sam mnogo pozicija i našao sam se u situaciji da moram da se vraćam kroz poredak. Ali sve u svemu, bila je ovo dobra trka. Tempo je zaista jak, posebno na kraju. Radujem se sledećoj nedelji“, rekao je italijanski vozač.

Lekler je ocenio da je trka u Australiji bila veoma teška, kao i da na startu niko nije znao šta može da očekuje kada su u pitanju borbe i delovanje baterije.

„Zbog toga je još teže braniti se pri preticanjima, jer zapravo ne znaš kada će ti se baterija uključiti na pravcu. Dok se braniš, razlike u brzini su ogromne, pa je sve bilo veoma izazovno, ali sam bio srećan što sam iz te borbe izašao prvi. Nažalost, to nam nije pomoglo u ostatku trke, ali prva polovina trke je bila zabavna i treće mesto je danas bilo najbolje što smo mogli“, rekao je Lekler i dodao da Ferari nije imao šansu za pobedu.

„Izgledalo je da je Mercedes danas imao malo bolji tempo od nas, ali možda ne toliko koliko smo videli juče (u kvalifikacijama), što je dobra stvar, ali ipak mislim da nismo mogli da pobedimo“, zaključio je Lekler.

U generalnom plasmanu Rasel vodi sa 25 bodova, Antoneli na drugom mestu ima 18 bodova, a trećeplasirani Lekler ima 15 bodova.

Šampionat Formule 1 nastavlja se naredne nedelje trkom za Veliku nagradu Kine u Šangaju.

(Beta)

