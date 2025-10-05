Rasel pobedio u trci u Singapuru, Meklaren odbranio titulu konstruktora

Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio je danas u trci Formule 1 za Veliku nagradu Singapura, dok je ekipa Meklaren odbranila titulu u konkurenciji konstruktora.

Rasel je ostvario petu pobedu u karijeri, a drugu u sezoni, posle trke u Kanadi. On je starovao sa pol pozicije i vodio je tokom čitave trke.

Drugo mesto zauzeo je aktuelni šampion Maks Verstapen iz Red Bula, koji je odbranio poziciju od Landa Norisa iz Meklarena, koji je zauzeo treće mesto.

Vozač Meklarena Oskar Pjastri bio je četvrti, peto mesto zauzeo je Kimi Antoneli iz Mercedesa, a šesto i sedmo mesto vozači Ferarija Šarl Lekler i Luis Hamilton.

Vozač Aston Martina Fernando Alonso bio je osmi, deveti je bio Oliver Berman iz Hasa, a 10. mesto zauzeo je Karlos Sainc iz Vilijamsa.

Ekipa Meklaren matematički je odbranila titulu u konkurenciji konstruktora, ispred Mercedesa i Ferarija.

Šampionat se nastavlja za dve sedmice, trkom za Veliku nagradu SAD 19. oktobra, u Ostinu u Teksasu.

(Beta)

