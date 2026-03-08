Rasel pobedom u Australiji započeo novu sezonu Formule 1

Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio je danas u trci Formule 1 za Veliku nagradu Australije, kojom je počela nova, 77. sezona šampionata.

Rasel je na stazi „Albert Park“ zabeležio šesti trijumf u karijeri, a na drugom mestu je završio njegov timski kolega Italijan Andrea Kimi Antoneli.

Na poslednje mesto pobedničkog postolja popeo se vozač Ferarija Šarl Lekler, dok je njegov timski kolega Luis Hamilton zauzeo četvrtu poziciju.

Peto mesto pripalo je braniocu titule vozaču Meklarena Landu Norisu, šesti je trku završio četvorostruki svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula, a sedmo mesto je zauzeo vozač Hasa Oliver Berman.

Bodove su osvojili još vozač Rejsing bulsa Arvid Lindblad, Gabrijel Bortoleto iz Audija i vozač Alpine Pjer Gasli.

Rasel je za pobedu osvojio 25 bodova, Antoneli na drugom mestu ima 18 bodova, a Lekler je treći sa 15 bodova.

Sledeće nedelje na programu je trka za Veliku nagradu Kine u Šangaju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com