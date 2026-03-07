Raselu pol pozicija u Australiji

Vozač Mercedesa Džordž Rasel startovaće sa pol pozicije trku Formule 1 za Veliku nagradu Australije, pošto je danas bio najbrži u kvalifikacijama.

Rasel je do pol pozicije stigao sa vremenom od 1:18,518 minuta.

Drugo mesto zauzeo je njegov timski kolega Kimi Antoneli sa 0,293 sekunde zaostatka, dok je treći bio vozač Red Bula Isak Hadžar sa 0,785 sekundi zaostatka.

Četvrti je bio Šarl Lekler iz Ferarija, peto mesto je pripalo vozaču Meklarena Oskaru Pjastiju, a šesto njegovom timskom kolegi, aktuelnom svetskom prvaku Landu Norisu.

Sedmo mesto zauzeo je drugi vozač Ferarija Luis Hamilton, osmi je bio Lijam Loson iz ekipe RB, a deveti njegov timski kolega Arvid Lindblad.

Destu pozicija pripala je vozaču Audija Gabrijelu Bortoletu.

Četvorostruki svetski prvak Maks Verstapen iz Red Bula startovaće trku sa 20. pozicije, pošto je na samom početku kvalifikacija izleteo sa staze.

Trka za Veliku nagradu Australije na programu je u nedelju od 5 časova.

(Beta)

