Rašford bi želeo da igra sa Jamalom u Barseloni

Fudbaler Mančester junajteda Markus Rašford rekao je da bi želeo da igra zajedno sa Laminom Jamalom u Barseloni.

Rašford, koji je polovinu prošle sezone proveo na pozajmici u Aston Vili, nalazi se na individualnim pripremama u Španiji pre nego što počnu pripreme ekipe, u sred spekulacija o njegovoj budućnosti na Old Trafordu.

Kako je danas preneo Bi-Bi-Si (BBC), upitan u Španiji o mogućnosti da igra sa Jamalom, Rašford je rekao: „Da, naravno, svi žele da igraju sa najboljima. Nadam se… videćemo“.

Jamal je prošle sezone osvojio duplu krunu sa Barselonom i bio jedan od najboljih igrača ekipe koja je igrala i u polufinalu Lige šampiona. Takođe, prošlog leta igrao je za reprezentaciju Španije koja je osvojila Svetsko prvenstvo u Nemačkoj.

„Teško je rečima opisati šta on radi. On ne bi trebalo to da radi sa 16, 17 godina. To ranije nismo videli. Veština je to uraditi u tim godinama takvim mentalitetom“, naveo je Rašford.

On je u aprilu nagovestio da najverovatnije neće igrati za Mančester junajted dok je trener Ruben Amorim.

Portugalski trener ga je izbacio iz ekipe u decembru, nakon čega je otišao na pozajmicu u Aston Vilu.

Sportski direktor Barselone Deko nedavno je rekao da se njegovom klubu dopadaju Rašford i Luis Dijas.

Uprkos interesovanju katalonskog kluba, novac bi mogao da bude velika prepreka za transfer. Takođe, faktor bi mogao da bude i to što se uprava Barselone dogovorila o dovođenju Nika Vilijamsa iz Atletik Bilbaa, mada zbog strogih pravila u vezi finansija, taj transfer još nije realizovan.

Pravilo „1:1“ nalaže da klub može da potroši samo onoliko koliko mu dozvoljavaju prihodi i računi, a španska liga Primera izračunava ograničenje na osnovu očekivanih prihoda Barselone.

(Beta)

