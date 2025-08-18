Rasistički incident na meču nemačkog Kupa

Fudbaler Šalkea Kristofer Antvi-Ađei bio je meta rasističkih uvreda na utakmici nemačkog Kupa protiv Lokomotive iz Lajpciga u nedelju, zbog čega je privremeno prekinuta utakmica.

Tamnoputi Antvi-Adjei je u 13. minutu prijavio sudiji da ga je publika vređala dok je izvodio aut.

„Jednostavno, to je bio rasizam. Ne želim da ponavljam reči koje su izrečene, ali razočaravajuće je da se takve stvari i dalje dešavaju“, izjavio je on posle meča za Skaj TV.

Sudija Maks Burda potvrdio je da su primenjene procedure u ovakvim slučajevima – na stadionu je pročitano upozorenje, nakon čega je meč nastavljen posle pauze od tri minuta. Međutim, Antvi-Ađei je zatim svaki put kada bi dotakao loptu bio izviždan.

„Uvek ima nekoliko ljudi koji misle da mogu da rade šta hoće. Ali idemo dalje i nadam se da ovakvih stvari neće biti u budućnosti“, rekao je 31-godišnji fudbaler.

Šalke je na kraju pobedio 1:0 golom Brajana Lasmea u produžecima, ali je incident obeležio meč. Kapiten Kenan Karaman naglasio je da je ekipa bila spremna da napusti teren ako uvrede ne prestanu.

„Ovo baca senku na čitavu utakmicu. Svi smo stali iza Kristofera“, poručio je Karaman.

Sličan incident dogodio se istog dana i u Potsdamu, gde je igrač Kajzerslauterna bio meta rasističkih uvreda tokom zagrevanja, a počinioca su ubrzo identifikovali i priveli obezbeđenje i navijači.

Trener Lokomotive Johen Sajc rekao je da je „fudbalski festival pokvaren jednim povikom“, ali ga je njegov kolega iz Šalkea Miron Muslić ispravio: „Nije bio samo jedan idiot. Ceo stadion je znao zašto je utakmica prekinuta i ceo stadion je zviždao. To nije bio pojedinac.“

Šalke nastupa u drugoj ligi, dok je Lokomotiva iz Lajpciga četvrtoligaš.

(Beta)

