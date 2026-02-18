Ražnatović: Kazna Osetkovskog suspendovana, od sutra će moći ponovo da igra za Partizan

Košarkaš Partizana Dilan Osetkovski će od sutra ponovo imati pravo nastupa za crno-bele, pošto je sud u Madridu privremenom merom suspendovao njegovu ranije izrečenu kaznu od 12 meseci zabrane takmičenja, saopštio je danas menadžer američkog krilnog centra Miško Ražnatović.

Osetkovski je 13. februara suspendovan odlukom španske antidoping agencije, a Partizan je u svom saopštenju naveo da je ranije dobio potvrdu da je prethodni postupak okončan u korist igrača i da nije obavešten o vođenju novog slučaja.

Američki krilni centar je 2023. godine bio pozitivan na marihuanu, zbog čega mu je svojevremeno propao transfer iz Unikahe u Barselonu.

Osetkovski je u Partizan došao prošlog leta iz Unikahe, a u Evroligi ove sezone u proseku beleži 6,7 poena, 2,6 skokova i asistenciju.

(Beta)

