Real Madrid i na gostovanju bolji od Sitija za plasman u četvrtfinale LŠ

Fudbaleri Real Madrida plasirali su se večeras u četvrtfinale Lige šampiona, pošto su u revanšu na gostovanju pobedili Mančester siti sa 2:1.

Prvi meč u Madridu završen je pobedom Reala sa 3:0.

Ključni trenutak na utakmici viđen je u 17. minutu, kada je udarac Vinisijusa Žuniora na gol liniji rukom blokirao kapiten Mančester sitija Bernardo Silva.

U prvom trenutku odluka linijskog sudije bila je da se Vinisijus Žunior na početku akcije našao u ofsajdu, ali je posle provere odluka poništena, a Silva je zbog igranja rukom dobio direktan crveni karton, dok je Real Madridu dosuđen penal.

Loptu je na „belu tačku“ postavio Vinisijus Žunior, iako je u prvom meču promašio penal. Ovog puta 25-godišnji brazilski napadač bio je precizan i doveo španski tim u vođstvo u 22. minutu.

Siti je uprkos igraču manje uspeo da izjednači u 41. minutu, nakon što je pred golom do odbijene lopte došao Erling Haland, koju je zatim lako poslao u mrežu madridskog tima.

Domaćem timu je u 63. minutu zbog ofsajda poništen pogodak Žeremija Dokua, a u 78. minutu iz istog razloga poništen je gol još jednog igrača Sitija (Rajan Ait-Nuri).

Madridski tim je do drugog pogotka mogao u 82. minutu, ali je gol Federika Valverdea poništen zbog ranijeg ofsajda Vinisijusa Žuniora.

U prvom minutu nadoknade poništen je i pogodak Vinisijusa Žuniora zbog nedozvoljene pozicije, a isti igrač je dva minuta kasnije iskoristio odličnu asistenciju Orelijena Čuamenija i postigao drugi gol na meču.

Real Madrid u četvrtfinalu igra protiv pobednika dvomeča između Atalante i Bajerna iz Minhena. Bavarski klub je u prvom meču na gostovanju slavio sa 6:1.

(Beta)

