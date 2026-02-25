Real Madrid i PSŽ u osmini finala Lige šampiona

Fudbaleri Real Madrida plasirali su se večeras u osminu finala Lige šampiona, pošto su u revanšu plej-ofa na svom terenu pobedili Benfiku sa 2:1.

U prvom meču u Lisabonu Real Madrid je slavio rezultatom 1:0.

Benfika je u revanšu povela u 14. minutu, kada je pred golom španskog tima do odbijene lopte došao Rafa Silva.

Prednost portugalskog tima trajala je samo dva minuta nakon što je odličnu asistenciju Federika Valverdea iskoristio Oreljen Čuameni i preciznim udarcem sa 16 metara doneo izjednačenje domaćoj ekipi.

Real Madrid je do preokreta mogao u 32. minutu, ali je pogodak Arde Gulera poništen zbog ofsajda.

Lisabonski klub je najbliži golu u drugom poluvremenu bio u 60. minutu, kada je sa ivice kaznenog prostora prečku pogodio Rafa Silva.

Real Madrid je pitanje plasmana u osminu finala rešio u 80. minutu, kada je Vinisijus Žunior istrčao kontranapad i preciznim udarcem doneo vođstvo španskoj ekipi.

Madridski klub u osmini finala Lige šampiona može da igra protiv Sportinga iz Lisabona ili Mančester sitija, a žreb je zakazan za petak u 12.00 u Nionu.

Pari Sen Žermen je plasman u osminu finala Lige šampiona izborio remijem sa Monakom u Parizu (2:2).

PSŽ je u prvom meču u Kneževini bio bolji sa 3:2, a u revanšu prvi je poveo Monako pogotkom Manes Akliuša u 45. minutu.

Monako je u 58. minutu ostao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Mamadu Kulibaliju, a dva minuta kasnije PSŽ je iskoristio brojčanu prednost i izjednačio pogotkom Markinjosa.

Vođstvo PSŽ-u doneo je Hviča Kvarachelija u 66. minutu, da bi konačnih 2:2 postavio Džordan Teze u prvom minutu nadoknade.

PSŽ, koji brani titulu prvaka Evrope, u osmini finala može da igra protiv Barselone ili Čelsija.

(Beta)

