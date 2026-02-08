Real Madrid na gostovanju pobedio Valensiju u Primeri

Fudbaleri Real Madrida pobedili su večeras na gostovanju Valensiju sa 2:0, u utakmici 23. kola španske Primere.

Vodeći gol za Real Madrid postigao je Alvaro Kareras u 65. minutu, dok je konačnih 2:0 postavio Kilijan Mbape u prvom minutu nadoknade.

Real Madrid nakon osme uzastopne pobede u Primeri zauzima drugo mesto sa 57 bodova, a vodeća Barselona ima bod više.

Valensija se nalazi na 17. mestu sa 23 boda.

U sledećem kolu Real Madrid dočekuje Real Sosijedad, dok Valensija u gradskom derbiju gostuje Levanteu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com