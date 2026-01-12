Real Madrid otpustio Ćabija Alonsa, Alvaro Arbeloa novi trener

Kako je saopšteno, Alonsa će na klupi zameniti trener B tima Reala 42-godišnji Alvaro Arbeloa.
„Ćabi Alonso će uvek imati naklonost i divljenje svih madridista jer je legenda Real Madrida i uvek je predstavljao vrednosti našeg kluba. Real Madrid će uvek biti njegov dom“, navodi se u saopštenju.
Real je otpustio Alonsa dan posle poraza u finalu Superkupa Španije od Barselone 2:3 u Džedi.
Klub su napustili i Alonsovi pomoćnici u stručnom štabu, kojima je Real zahvalio na napornom radu i poželeo sreću u budućnosti.
Kao i Alonso i Arbeloa je bivši fudbaler Reala. Sa Realom je, između ostalog, osvojio titulu u Primeri i dve titule u Ligi šampiona.
On je B tim preuzeo prošlog juna od Raula i čitavu trenersku karijeru proveo je u fudbalskoj akademiji Reala, počevši od sezone 2020/2021.
(Beta)
