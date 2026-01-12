Real Madrid otpustio Ćabija Alonsa, Alvaro Arbeloa novi trener

Fudbalski klub Real Madrid saopštio je danas da je sporazumno raskinuo ugovor sa trenerom Ćabijem Alonsom.

Kako je saopšteno, Alonsa će na klupi zameniti trener B tima Reala 42-godišnji Alvaro Arbeloa.

„Ćabi Alonso će uvek imati naklonost i divljenje svih madridista jer je legenda Real Madrida i uvek je predstavljao vrednosti našeg kluba. Real Madrid će uvek biti njegov dom“, navodi se u saopštenju.

Real je otpustio Alonsa dan posle poraza u finalu Superkupa Španije od Barselone 2:3 u Džedi.

Klub su napustili i Alonsovi pomoćnici u stručnom štabu, kojima je Real zahvalio na napornom radu i poželeo sreću u budućnosti.

Kao i Alonso i Arbeloa je bivši fudbaler Reala. Sa Realom je, između ostalog, osvojio titulu u Primeri i dve titule u Ligi šampiona.

On je B tim preuzeo prošlog juna od Raula i čitavu trenersku karijeru proveo je u fudbalskoj akademiji Reala, počevši od sezone 2020/2021.

(Beta)

