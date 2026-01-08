Real Madrid pobedio Atletiko Madrid za plasman u finale Superkupa Španije

Strelci za Real bili su Federiko Valverde u drugom i Rodrigo u 55. minutu.
Fudbaleri Real Madrida plasirali su se u finale Superkupa Španije, pošto su večeras u Džedi u polufinalnom meču pobedili Atletiko Madrid 2:1.
Strelci za Real bili su Federiko Valverde u drugom i Rodrigo u 55. minutu.
Gol za Atletiko postigao je Aleksander Sorlot u 58. minutu.
Real će u finalu igrati protiv Barselone.
(Beta)
