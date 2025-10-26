Real Madrid pobedio Barselonu i povećao prednost u Primeri na pet bodova

Fudbaleri Real Madrida pobedili su danas na svom terenu Barselonu sa 2:1, u utakmici 10. kola španske Primere.

Domaći tim je do vođstva mogao u 12. minutu, kada je precizan volej udarac sa distance uputio Kilijan Mbape. Ipak, francuski napadač se našao u ofsajdu, pa je gol poništen.

Mbape se u strelce upisao 10 minuta kasnije, kada je loptu u prostor poslao Džud Belingem, a Mbape izašao sam pred gol Barselone i lako savladao golmana Vojćeha Ščesnija.

Barselona je izjednačila u 38. minutu, a pogodak je posle asistencije Markusa Rašforda postigao Fermin Lopes.

Četiri minuta kasnije Real Madrid vraća prednost na svoju stranu. Loptu je glavom pred gol rivala poslao Eder Militao, a u strelce se bez većih problema upisao Belingem.

U 49. minutu fudbaler Barselone Erik Garsija igrao je rukom u svom kaznenom prostoru, a penal je dosuđen nakon gledanja VAR-a.

Loptu je na „belu tačku“ namestio Mbape u 52. minutu, ali je njegov udarac odbranio Ščesni.

Barselona je u samom finišu utakmice ostala sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton dobio Pedri.

Do kraja utakmice nije bilo promene rezultata, pa je Real Madrid prekinuo niz od četiri uzastopna poraza od Barselone u zvaničnim utakmicama.

Real Madrid je zabeležio peti vezani trijumf u svim takmičenjima, a na tabeli Primere zauzima prvo mesto sa 27 bodova, dok je Barselona druga sa pet bodova manje.

Naredni meč Real Madrid igra na svom terenu protiv Valensije, a Barselona na svom terenu igra protiv Elčea.

(Beta)

