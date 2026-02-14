Real Madrid pobedio Real Sosijedad i zabeležio osmi uzastopni trijumf u Primeri

Fudbaleri Real Madrida pobedili su večeras na svom terenu Real Sosijedad 4:1, u utakmici 24. kola Primere, i zabeležili svoj osmi uzastopni trijumf u španskom prvenstvu.

Prednost Real Madridu doneo je Gonsalo Garsija golom u petom minutu, a izjednačenje Sosijedadu Mikel Ojarzabal pogotkom iz penala u 21. minutu.

Vođstvo Real Madridu vratio je Vinisijus Žunior golom iz penala u 25. minutu, a treći pogodak za domaći tim postigao je Federiko Valverde u 31. minutu.

Konačan rezultat je pogotkom iz jedanaesterca u 48. minutu postavio Vinisijus Žunior.

Real Madrid je prvi na tabeli sa 60 bodova, dva više i utakmicom više od drugoplasirane Barselone, dok je Real Sosijedad, koji je večeras prekinuo svoj niz od sedam uzastopnih utakmica bez poraza u Primeri, osmi sa 31 bodom.

Real Madrid će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Pamploni protiv Osasune, dok će Real Sosijedad u San Sebastijanu dočekati Ovijedo.

(Beta)

