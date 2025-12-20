Real Madrid pobedio Sevilju u Primeri

Fudbaleri Real Madrida pobedili su večeras na svom terenu Sevilju 2:0, u utakmici 17. kola španske Primere.

Prednost Realu doneo je Džud Belingem golom u 38. minutu, a konačan rezultat je postavio Kilijan Mbape pogotkom iz penala u 86. minutu.

Sevilja je od 68. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Markao.

Srpski vezista Nemanja Gudelj odigrao je celu utakmicu za Sevilju.

Real Madrid je drugi na tabeli sa 42 boda, jednim manje i utakmicom više od prvoplasirane Barselone, dok je Sevilja deveta sa 20 bodova.

Real Madrid će u narednom kolu dočekati Betis, dok će Sevilja biti domaćin protiv Levantea.

(Beta)

