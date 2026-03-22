Real Madrid posle preokreta pobedio Atletiko Madrid u Primeri

Fudbaleri Real Madrida pobedili su večeras na svom terenu Atletiko Madrid 3:2, u utakmici 29. kola španske Primere.

Prednost Atletiko Madridu doneo je Ademola Lukman golom u 33. minutu, a izjednačenje Realu Vinisijus Žunior pogotkom iz penala u 52. minutu.

Vođstvo Realu doneo je Federiko Valverde golom u 55. minutu, a izjednačenje Atletiku Nauel Molina pogotkom u 66. minutu.

Pobedonosan gol za Real postigao je Vinisijus Žunior u 72. minutu.

Real je od 77. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Valverde.

Real Madrid je drugi na tabeli sa 69 bodova, četiri manje od prvoplasirane Barselone, dok je Atletiko Madrid, koji je večeras prekinuo svoj niz od četiri uzastopna trijumfa u Primeri, četvrti sa 57 bodova.

Real Madrid će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Palmi protiv Majorke, dok će Atletiko Madrid dočekati Barselonu.

(Beta)

