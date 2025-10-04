Real Madrid savladao Viljareal u Primeri

Fudbaleri Real Madrida pobedili su večeras na svom terenu Viljareal sa 3:1, u utakmici osmog kola španske Primere.

Sva četiri gola viđena su u drugom poluvremenu, a prvi je postigao igrač madridskog tima Vinisijus Žunior u 47. minutu.

Svoj drugi gol na meču brazilski napadač je postigao u 69. minutu sa penala, da bi četiri minuta kasnije rezultat smanjio Žorž Mikautadze.

Viljareal je od 77. minuta igrao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton dobio Santijago Murinjo.

Real Madrid je brojčanu prednost iskoristio i potvrdio pobedu u 81. minutu preko Kilijana Mbapea.

Na tabeli Primere Real Madrid zauzima prvo mesto sa 21 bodom, dok drugoplasirana Barselona ima dva boda manje, uz utakmicu manje.

Viljareal na trećem mestu Primere ima 16 bodova.

Naredni meč Real Madrid igra na gostovanju Hetafeu, a Viljareal dočekuje Betis.

Ranije danas Atletik Bilbao je na svom terenu savladao Majorku sa 2:1.

(Beta)

