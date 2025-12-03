Real Madrid ubedljiv na gostovanju protiv Atletik Bilbaa u Primeri

Fudbaleri Real Madrida pobedili su večeras na gostovanju Atletik Bilbao sa 3:0, u utakmici 19. kola španske Primere.

Madridski tim je do trijumfa došao golovima Kilijana Mbapea u sedmom i 59. minutu, te Eduarda Kamavinge u 42. minutu.

Utakmica 19. kola odigrana je ranije zbog obaveza koje dva kluba imaju u Superkupu Španije, početkom januara.

Real Madrid posle 15 odigranih utakmica zauzima drugo mesto na tabeli Primere sa 36 bodova, dok vodeća Barselona ima bod više.

Atletik Bilbao se nalazi na osmoj poziciji sa 20 bodova.

U sledećem kolu Real Madrid dočekuje Seltu, a Atletik Bilbao na svom terenu igra protiv Atletiko Madrida.

(Beta)

