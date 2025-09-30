Real Madrid ubedljiv protiv Kairata, Samardžić strelac u pobedi Atalante nad Klub Brižom

Fudbaleri Real Madrida pobedili su večeras na gostujućem terenu u Almatiju Kairat 5:0, u drugom kolu Lige šampiona.

Tri gola za Real Madrid postigao je Kilijan Mbape iz penala u 25, 52. i 74. minutu, a u listu strelaca su se upisali i Eduardo Kamavinga u 83. i Brahim Dijas u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.

Real je u prvom kolu pobedio Marsej 2:1, a Kairat je poražen od Sportinga 1:4.

U narednom kolu, Real će dočekati Juventus, dok će Kairat ugostiti Pafos.

U istom terminu, Atalanta je na svom terenu u Bergamu pobedila Klub Briž 2:1.

Poveo je Klub Briž golom Hristos Colis u 38. minutu, a ijednačenje domaćem timu doneo je srpski reprezentativac Lazar Samardžić pogotkom iz penala u 74. minutu.

Pobedu Atalanti doneo je Mario Pašalić golom u 87. minutu.

Atalanta je u prvom kolu poražena od PSŽ-a 0:4, dok je Klub Briž pobedio Monako 4:1.

U sledećem kolu, Atalanta će dočekati Slaviju iz Praga, dok će Klub Briž u Minhenu gostovati Bajernu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com