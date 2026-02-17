Real pobedio Benfiku u prvoj utakmici plej-ofa u Ligi šampiona

Fudbaleri Real Madrida pobedili su večeras u Lisabonu domaću Benfiku 1:0, u prvoj utakmici plej-ofa za osminu finala Lige šampiona.

Jedini gol postigao je Vinisijus Žunior u 50. minutu.

Real je u prvom poluvremenu imao šanse preko Vinisijusa, Kilijana Mbapea i Arde Gulera, ali nisu uspeli da savladaju golmana Anatolija Trubina.

Sa druge strane pokušavali su Tomas Arauho i Fredrik Erusnes, ali bezuspešno.

Madridska ekipa povela je golom Vinisijusa u 50. minutu. On je dobio loptu po levoj strani, ušao je u kazneni prostor, šutirao na drugu stativu i poslao loptu u sam gornji ugao.

Vinisijus je gol proslavio plesom kod korner zastavice ispred navijača Benfike, što se njima nije dopalo, posle čega su počeli žestoki povici i zvižduci sa tribina.

Vinisijus je dobio žuti karton zbog proslave gola, a zatim se požalio sudiji Fransoi Leteksjeu da ga je igrač Benfike Đanluka Prestijani navodno vređao na rasnoj osnovi, zbog čega je utakmica bila prekinuta.

Brazilski fudbaler je seo na klupu i nije želeo da nastavi utakmicu, a nakon prekida od 10 minuta, meč na Stadionu Svetlosti je nastavljen.

U nastavku dve šanse imao je Vinisijus, ali je golman portugalske ekipe oba puta dobro odbranio.

Trener Benfike Žoze Morinjo isključen je zbog prigovora u 85. minutu, pošto je tražio od sudije da Vinisijusu pokaže drugi žuti karton zbog prekršaja.

Do kraja utakmice nije bilo ozbiljnih prilika, pa će Real uz gol prednosti dočekati Benfiku naredne srede u revanšu na stadionu „Santjago Bernabeu“.

(Beta)

