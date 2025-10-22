Real pobedio Juventus, po pet golova Čelsija i Liverpula u pobedama u Ligi šampiona

Fudbaleri Real Madrida pobedili su večeras na svom terenu Juventus 1:0, u utakmici trećeg kola Lige šampiona.

Jedini gol postigao je Džud Belingem u 58. minutu, na asistenciju Vinisijusa Žuniora.

Real ima svih devet bodova posle tri kola, a Juventus je i dalje bez pobede i ima dva boda.

U sledećem kolu Real će 4. novembra igrati na Enfildu protiv Liverpula, a Juventus će dočekati Sporting iz Lisabona.

Fudbaleri Čelsija pobedili su na svom terenu u Londonu Ajaks 5:1.

Čelsi je poveo u 18. minutu golom koji je postigao Mark Giu, a prednost je u 27. minutu udvostručio Mojzes Kajsedo.

Ajaks je smanjio u 33. minutu golom Vauta Veghorsta iz jedanaesterca, a zatim je gol za domaće takođe iz jedanaesterca postigao Enco Fernandes u 45. minutu.

Četvrti gol za Čelsi postigao je Estevao iz jedanaesterca u šestom minutu nadoknade vremena prvog poluvremena, a konačan rezultat postavio je Tajrik Džordž u 48. minutu.

Holandska ekipa je od 15. minuta igrala sa desetoricom, pošto je Kenet Tejlor dobio crveni karton.

Posle poraza u prvom kolu, Čelsi je vezao dve pobede i ima šest bodova, a Ajaks je poslednji bez bodova.

U četvrtom kolu Čelsi će 5. novembra igrati na gostujućem terenu protiv Karabaga, a Ajaks će dočekati Galatasaraj.

Fudbaleri Liverpula pobedili su u Ajntrahtu domaći Frankfurt 5:1.

Poveo je Ajntraht u 26. minutu golom bivšeg igrača Liverpula Rasmusa Kristensena, a Liverpul je za nepunih 10 minuta preokrenuo utakmicu.

Izjednačio je Ugo Ekitike u 35. minutu, četiri minuta kasnije Liverpul je poveo golom Virdžila van Dajka, a treći gol postigao je Ibrahima Konate u 44. minutu.

Kodi Gakpo postigao je četvrti gol za Liverpul u 66. minutu, a konačan rezultat postavio je Dominik Soboslaj u 70. minutu.

Šampion Engleske ima šest bodova, a Ajntraht je posle drugog uzastopnog poraza ostao na tri boda.

U sledećem kolu 4. novembra Liverpul će dočekati Real Madrid, a Ajntraht će igrati u Italiji protiv Napolija.

(Beta)

