Real pokrenuo istragu zbog navodnog nacističkog pozdrava jednog navijača na stadionu

Fudbalski klub Real Madrid pokrenuo je danas istragu, nakon što je jedan navijač navodno izveo nacistički pozdrav na revanš utakmici plej-ofa u Ligi šampiona protiv Benfike.

Uoči sinoćnje utakmice na „Santjago Bernabeu“, čini se da je navijač izveo nacistčki pozdrav dok su televizijske kamere snimale stadion. Nekoliko trenutaka kasnije obezbeđenje je identifikovalo navijača i izbacilo ga sa stadiona.

Real je ukupnim rezultatom 3:1 pobedio Benfiku i plasirao se u osminu finala Lige šampiona.

Taj dvomeč obeležili su navodi o rasizmu, nakon što je napadač Reala Vinisijus Žunior prijavio igrača Benfike Đanluku Prestijanija da ga je uvredio na rasnoj osnovi tokom prve utakmice u Lisabonu prošlog utorka.

Uprava Reala je od svoje disciplinske komisije tražila da pokrene „hitnu proceduru izbacivanja tog navijača“.

„Real Madrid osuđuje ovu vrstu gestikuliranja i izražavanja koja podstiču nasilje i mržnju u sportu i društvu“, navodi se u saopštenju madridskog kluba.

Navijači Reala su uoči utakmice istakli transparent sa porukom „Ne rasizmu“, a fudbaler Reala Orelijen Čuameni rekao je da je pobeda protiv Benfike „pobeda za svakoga ko se bori protiv rasizma“.

(Beta)

